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Yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.B. ve C.E. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bucakkışla köyü ve Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Elmayurdu köyünde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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