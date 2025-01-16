Karaman’da gece saatlerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinde yavaşlayan bir otomobile arkadan çarpan araç 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kazaya ait görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yaya geçidinde yaşandı

Kaza, Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi’nde gece 02.25 sıralarında meydana geldi. Y.V. yönetimindeki Chrysler marka otomobil, yaya geçidinde yavaşlayan S.T. idaresindeki Nissan marka otomobile arkadan çarptı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan çarpan aracın hızla geldiği ve öndeki araca çarptığı anlar görüldü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle yaralanan S.T. ve S.S.Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafik geçici olarak aksadı

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.