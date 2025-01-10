Karaman'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 13 aracın karıştığı zincirleme kazada yedi kişi yaralandı.

Karaman Konya kara yolu yedinci kilometresinde 08.00 sıralarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, altı otomobil, üç TIR, üç tanker ve bir midibüs zincirleme kazaya karıştı.

Kazada yedi kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.