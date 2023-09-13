Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen acıların tazeliğini koruduğunu belirterek, "Yıllar sonra kurulan 'Bir sağdan bir soldan astık' cümlesi de bu darbeyle aslında ülkemizin ve milletimizin tamamının hedef alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Bir sağdan bir soldan, suçlu suçsuz ayrımı yapmadan, kendilerince adil olsun diye ayrım yapmadan. Allah beterinden saklasın. Partimiz kapatıldı, bizlere siyasi yasak konuldu. Birçoğumuz haksız yere cezaevlerinde yattık. En ağır bedelleri, biz doğrudan doğruya ödedik. Bu dönemde toplumu bilerek kutuplaştıranların, gençlerimizi ısrarla kamplaştıranların sonuçta ülkemize hangi ağır bedelleri ödettiğini de hep beraber gördük. Aradan tam 43 yıl geçti. Bugün maalesef hala bu acı tecrübelerden ders çıkarmayanların olduğunu görüyoruz. Hala kutuplaşmadan, kamplaşmadan siyasi kazanç elde etmeye çalışanlar, insanımızın bir yarısını diğer yarısına düşman göstermeye çalışanlar, bilmiyorum ne zaman akıllarını başlarına alacak, merak ediyorum" diye konuştu.



'2A VE 2E BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ'



Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Karamollaoğlu "Her ne adım atacak olursak olalım önce eğitimle başlayacağız. Zira eğitim açığı, başka hiçbir şey ile ikame edilemez. Tabiri caizse, 2A ve 2E birbirlerinden bağımsız düşünülemez. Bunlar; ahlak ve adalet, eğitim ve ekonomi. Ahlak açığının olduğu bir yerde, eğitim ve ekonominin düzelme ihtimali yoktur. Ahlak açığının olduğu bir yerde de adalet açığı kaçınılmazdır. Ahlak ve adalet birbirinin tamamlayıcısıdır. Adalet açığının olduğu bir yerde mutlaka eğitim açığı vardır. Tüm bunların sonucunda ekonomide açıklar, kötü ekonomi sürpriz bir sonuç olmayacaktır" ifadelerini kullandı.