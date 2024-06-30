Kocaeli'de belli dönemlerde araç yoğunluğunun arttığı Karamürsel Karapınar yoluna alternatif güzergâh oluşturularak Tekke Baba Sokakta yol genişletme yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Tekke Baba Sokak’ta yol genişletme ve asfaltlama çalışması yapılıyor.

Karapınar Köy yoluna alternatif bir güzergah olan stabilize haldeki Tekke Baba Sokak asfaltlama ve yol çizgileri çekilmesi sonrasında tabelandırma çalışmaları da yapılarak konforlu ve güvenli hale getirilecek.

Karapınar Mahallesinde besi çiftliklerinin ve kurban kesim yerlerinin yoğunluğu sebebiyle özellikle Kurban Bayramı döneminde araç yoğunluğunun fazla olduğu yola alternatif yeni bir güzergah oluşturularak trafiğin rahatlaması, bölgeye Kurban kesimi için gelen vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları sağlanıyor.

1,8 km’lik bölümünde 7 m’lik kısmı asfalt, 3 m’lik kısımda yaya yolu olmak üzere10 m genişliğe çıkarılan Tekke Baba Sokakta tabelandırma çalışması yapılacak ve yol çizileri çekilecek.

2 bin 600 ton binder asfalt serimi yapılan yeni güzergahta 4 bin 500 tonda yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi yapıldı.