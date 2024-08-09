ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), New York Güney Bölge Mahkemesi'nin iflas eden kripto para borsası FTX'in, müşterilere ve dolandırıcılık mağdurlarına 12,7 milyar dolar ödemesine karar verdiğini duyurdu. Bu karar, FTX'in Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettiğinin belirlenmesinin ardından alındı.

12,7 milyar dolarlık tazminat kararı

New York Güney Bölge Mahkemesi, FTX'in müşterilerine ve dolandırıcılık mağdurlarına 12,7 milyar dolar parasal yardım ödemesine karar verdi. CFTC'nin açıklamasına göre, FTX ve bağlı şirketi Alameda Research'ün müşterilere yönelik ciddi yanlış beyanlarda bulunduğu ortaya çıkarıldı. Mahkeme, bu durumu Emtia Borsası Yasası'nın ihlali olarak değerlendirerek ağır bir tazminat kararı verdi.

Kripto dünyasında büyük sarsıntı

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas ettiğini açıklamış ve bu durum tüm dünyada kripto para piyasalarını sarsmıştı. Şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried, istifa ederek görevi bırakmıştı. Bankman-Fried, Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusu üzerine Bahamalar'da gözaltına alındı ve ABD'ye iade edildi. Kendisinin dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını reddetmesine rağmen, Mart ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sam Bankman-Fried, FTX'in iflası sonrası yargılanarak suçlu bulundu. İlk etapta 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Bankman-Fried, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle kefaletin iptal edilmesi sonucu Brooklyn'deki bir cezaevine gönderildi. Bankman-Fried, yaptığı açıklamalarda hatalar yaptığını kabul etse de fon çalmayı amaçlamadığını iddia etti. Ancak mahkeme, dolandırıcılık suçlamalarını kabul ederek kendisini 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FTX'in iflası ve ardından gelen hukuki süreç, kripto para piyasalarında daha sıkı düzenlemelerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. CFTC'nin bu kararı, kripto para borsalarının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından izleneceğini ve ihlallerin ağır yaptırımlarla karşılanacağını gösteriyor. FTX davası, sektördeki diğer oyuncular için de caydırıcı bir örnek teşkil ediyor.