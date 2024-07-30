Geçen yıl beyin tümörü teşhisi konulan, Türkiye üçüncüsü karate sporcusu Enes Gündaşlı (8), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi ve Karataş Spor Kulübü karate sporcusu Enes Gündaşlı'ya geçen yıl beyin tümörü teşhisi konuldu. Antalya'da tedavisi devam eden Gündaşlı, dün tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Enes Gündaşlı'nın cenazesinin bugün Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Karatede geçen yıl elde ettiği Türkiye üçüncülüğünün ardından açıklama yapan Enes Gündaşlı, "Çocukluğumdan bu yana karate yapıyorum. Türkiye üçüncüsü oldum" demişti.

“Gelecek vadeden bir sporcumuzdu”

Antrenörü Kadir Karakaş, erkekler karate KATA kategorisinde beş yaşından bu yana yarışan Enes Gündaşlı'nın vefatıyla ilgili, "Çok başarılı bir sporcuydu. Gelecek vadeden bir sporcumuzdu. Yaşına göre kabiliyetli ve savaşçıydı. Hastalık bizi ayırdı" dedi.

“Millî Eğitim Müdürlüğünden taziye mesajı”

Milli Eğitim Müdürlüğü de Enes Gündaşlı'nın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu öğrencisi Enes Gündaşlı vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" denildi.