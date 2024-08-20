A101, uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 22 Ağustos'tan itibaren ERBA 3.60 Çekme Karavan'ı tüketicilerle buluşturacak olan zincir market, kampanya kapsamında karavan severlere hitap ediyor.

Peki, bu karavanın fiyatı gerçekten uygun mu?

ERBA 3.60 çekme karavanı neler sunuyor?

209 bin TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak olan ERBA 3.60 Çekme Karavan, özellikle kamp ve doğa tatilleri için ideal özellikler sunuyor. Karavan, Alman malı dingil ve frenli ön çeki grubu ile sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca dengeleme ayakları da karavanı güvenli hale getiriyor. Yekpare fiberglas sandviç sistemli duvarlar ve taban, karavanın dayanıklılığını artırırken, iç mekanda kullanılan malzemeler de kaliteli bir yaşam alanı sunuyor.

Teknik özellikleri nasıl?

Karavanın 215 watt gücündeki güneş paneli, enerji ihtiyacınızı karşılamak için ideal. 30 amper MPPT sistemi ile bu enerji verimli bir şekilde yönetilebiliyor. 12 volt orijinal buzdolabı, sürekli çalışabilir özelliği ile yolculuklar sırasında yiyeceklerinizi güvenle saklamanızı sağlıyor. 100 amper monteli jel akü ile elektrik ihtiyacınız karşılanırken, mermerid mutfak sistemi ve iki gözlü termostatlı Inox mutfak ocağı, rahat bir yemek hazırlama deneyimi sunuyor. Karavanın içerisinde ayrıca 30 litre su deposu, duş ve lavabo bulunuyor.

Konforlu bir yaşam alanı

Sineklikli yukarı açılır camlar, karavanın havalandırma ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılıyor. 180×190 cm ölçülerinde yatak olabilen oturma grubu ise konforlu bir uyku alanı sunuyor. Ayrıca, bir adet hamak tipi portatif yatak da yer alıyor.