49 yaşındaki Perry, sörf yaparken birden fazla köpekbalığının saldırısına uğradı ve ağır yaralı halde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Perry'nin bir kol ve bir bacağının kopmuş olduğunu belirledi. Maalesef tüm müdahalelere rağmen Tamayo Perry kurtarılamadı.

Perry, Oahu'nun doğu tarafında büyümüş ve sörf kariyerini Kuzey Kıyısı'nda başarıyla sürdürmüştü. Honolulu Okyanus Güvenliği Geçici Şefi Kurt Lager, Perry için "Tamayo Perry, tüm topluluk tarafından sevilen bir cankurtaran ve uluslararası arenada tanınan bir sörfçüydü. Onun kaybı, Oahu'da bu ay içinde gerçekleşen ikinci ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak kaydedildi" dedi.

Olayın ardından bölgede köpekbalığı uyarıları yapıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı.