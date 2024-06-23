Meksika’nın doğu ucunda yer alan Cancun, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken bir tatil cenneti. İşte Cancun'a gitmek için 6 neden...

1. Nadir hayvanlarla dolu muazzam vahşi yaşam

Orta Amerika’nın vahşi yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapan Cancun, aynı zamanda yağmur ormanlarına da komşudur. Sian Ka’an’da bulunan UNESCO biyosferi gezisinde dünyanın en büyük kara hayvanları çeşitliliğini görebilirsiniz. Nadir görülen pek çok hayvanın koruma altında olduğu bu bölge, gezegenimizin güzelliğini ve değerini anlamanızı sağlar.

2. Köpekbalıkları ile yüzebilirsiniz

Cancun, mercan resifleri sayesinde renkli bir denizaltı dünyasına sahiptir. Şnorkel ile dalış konusunda sayısız imkan bulunuyor ve köpekbalığı gözlem turları da oldukça popülerdir. Cancun'da, insanlara zarar vermeyen limon köpekbalığı ve balina köpekbalığı çeşitliliği bulunur. Ayrıca deniz kaplumbağalarından binlerce balık çeşidine kadar bu görkemli su altı yaşamının hayranı olacaksınız.

3. Denizaltı Müzesi

Cancun'da bulunan denizaltı müzesine şnorkel ile dalış yaparak gezebilirsiniz. 2008 yılında yapımına başlanan ve mercan resiflerinin doğallığını bozmadan insan elinden çıkma eserlerin doğayla bütünleştiği bu eşsiz müze, başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir deneyim sunar.

4. Hiç bitmeyen yaz mevsimi

Cancun’da 365 gün yaz hiç bitmez. Tropikal iklimi ve Ekvator’a yakınlığı sayesinde yaz sıcaklığı tüm yıl boyunca devam eder. Ilık bir yaz için Kasım-Nisan aylarında Cancun'u ziyaret edebilir, sıcak bir okyanus keyfi için ise Nisan-Ekim aylarını tercih edebilirsiniz. Sadece gitmeden önce kasırga mevsimlerini kontrol etmeyi unutmayın.

5. Mayaların gizemine tanıklık edin

Meksika’nın her köşesinde Maya uygarlığına dair kalıntılar bulunur. Cancun yakınlarındaki Tulun ve Yukatan Yarımadası'ndaki Chichen Itza, bu eşsiz medeniyete dair şaşırtıcı bilgiler öğrenebileceğiniz ve muazzam eserlerle fotoğraf çekilebileceğiniz yerlerdir. 2000 yıldan uzun süredir medeniyetlere ev sahipliği yapan bu bölgeler mutlaka görülmelidir.

6. Muhteşem plajlar ve turkuaz sular

Cancun, Karayip Denizi’nin muhteşem plajları ve turkuaz sularıyla ünlüdür. Ayaklarınızın altında beyaz kumları hissedecek ve turkuaz denizden çıkmak istemeyeceksiniz. Cancun'un plajları, dünya çapında en rağbet gören tatil yerlerinden biridir.