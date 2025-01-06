Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 41 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alım yapılacak pozisyonlar arasında avukat, mühendis, tekniker ve büro personeli bulunuyor.

Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sitesinden

Adaylar, başvurularını 20 Ocak tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) web sitesi üzerinden yapabilecek. KGM, alımları yazılı veya sözlü sınav yapmadan, doğrudan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak gerçekleştirecek. Adayların, görev için gerekli genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süreci ve ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda yerleştirme sonuçları, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi "www.kgm.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

Bu alım, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün iş gücünü genişletme ve kamu hizmetlerini daha da iyileştirme hedeflerine hizmet edecek. İlgilenen adaylar, başvuru şartları ve diğer detaylar için ilgili siteleri ziyaret edebilir.