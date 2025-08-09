Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarında bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Ücretsiz eğitim desteği verdiği gençlerin yüzde 96,26’sı bu yıl da liselere yerleşmeyi başardı.

KARBEM bünyesinde eğitim alan ve tercih yapan 402 öğrenciden 387’si liselere yerleşerek yüksek bir başarı oranı yakaladı. Yerleşen öğrencilerden 256’sı Anadolu Liseleri, 12’si İmam Hatip Liseleri, 119’u ise Meslek Liseleri tercihini yaptı. 15 öğrenci ise nakil sürecinde yeni bir şans arayacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, elde edilen bu başarının gurur verici olduğunu belirterek, “LGS’de gösterdikleri üstün başarıyla bizleri sevindiren tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Gelecek eğitim hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum. Karabağlar Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya ve onlara her türlü imkânı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlerin eğitimine destek veren KARBEM, geleceğin teminatı olan gençlerin başarı yolculuğuna katkı sağlamaya devam ediyor.