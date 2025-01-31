Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çift hayatını kaybetti. Olay, Trabzon’da da benzer bir şekilde yaşandı.

Balıkesir’de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

Balıkesir'in Selimağa Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Ali Koru ve 66 yaşındaki eşi Fatma Koru, yakınları tarafından evlerinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından, Ali ve Fatma Koru'nun cenazeleri Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trabzon'da da anne ve kızı hayatını kaybetti

Benzer bir üzücü olay, Trabzon’da da yaşandı. Trabzon’da bir anne ve kızı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yetkililer, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.