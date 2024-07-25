Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik yeniden tırmanırken, Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı Tovuz ilindeki mevziler üzerinde keşif yaparken tespit ederek müdahale etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.55'te Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan ordusuna ait Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi. İHA'nın bu keşif uçuşu sırasında tespit edildiği ve Azerbaycan askerleri tarafından teknik müdahaleyle bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sözcüsü, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bu tür provokatif eylemlerinin bölgede gerilimi artırdığını ve barışı tehdit ettiğini vurguladı. Azerbaycan'ın ulusal güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.

Bölgedeki bu tür olayların uluslararası toplum tarafından yakından takip edildiği ve barışçıl çözümler arayışının desteklendiği biliniyor. Ermenistan ve Azerbaycan arasında süregelen çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası toplumun çabaları devam etmektedir.