ABD ve Çin'de yapılan iki yeni araştırma, az kardeşli veya kardeşsiz çocukların zihin sağlığının, çok kardeşli çocuklardan daha iyi olduğunu ortaya koydu.

Ohio State Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, Çin Eğitim Paneli Çalışması kapsamında 9,400 ortaokul öğrencisinin verileri incelendi. ABD tarafında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen Erken Dönem Çocukluk Çalışması'nda 9,100 ortaokul öğrencisinin verileri kullanıldı.

Düzenlenen ankette, ortalama 14 yaşındaki çocuklara zihinsel sağlık durumlarıyla ilgili sorular soruldu.

Çin'de zihin sağlığı en iyi durumda olan çocukların kardeşsiz büyüyenler olduğu belirlendi. ABD'de ise aynı durum, kardeşi olmayan veya tek kardeşe sahip çocuklarda gözlemlendi. ABD verilerinde zihin sağlığı en kötü durumda olan çocukların, yaşça büyük kardeşlerle büyüyenler olduğu ortaya çıktı. Kardeşler arası yaş farkının az olması, zihin sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir unsur olarak belirlendi; özellikle bir yaş farkı bulunan kardeşlerde bu etkiler daha belirgin.

Ohio State Üniversitesi'nden Doug Downey, bu sorunun "kaynak seyrelmesi" nedeniyle yaşandığını belirterek, "Ebeveyn kaynaklarını bir pasta gibi düşünün. Tek çocuk, tüm pastayı alırken, daha fazla kardeş eklendiğinde her çocuk daha az kaynak ve ilgi görüyor. Bu durum zihin sağlığını etkiliyor" dedi.

Downey, araştırmada kardeşler arasındaki ilişkinin niteliğinin dikkate alınmadığını, sağlam ve paylaşımcı bir ilişki kurmanın zihin sağlığına olumlu etki yapabileceğini belirtti.

Araştırmada, Çinli çocukların yaklaşık üçte birinin ve Amerikalı çocukların sadece yüzde 12'sinin tek çocuk olduğu ifade edildi. Çin'deki tek çocuk politikasının 1980 yılında yürürlüğe girdiği, ancak doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle 2016'da iptal edildiği vurgulandı.