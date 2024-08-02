Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi ve modern tarım uygulamaları kapsamında önemli projelere imza atmaya devam ediyor. DSİ, suyun her damlasına sahip çıkma ve tarım arazilerinde en yüksek verimi sağlama hedefiyle Karesi Halkapınar Göleti Sulaması Yenileme İnşaatı Projesi'nde çalışmalarını hızlandırdı. Proje, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin modern sulama teknikleri ile geliştirilmesine ve bölge ekonomisine katkı sağlanmasına odaklanıyor.

Proje detayları ve beklenen katkılar

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 1255 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak bu proje, bölgedeki tarımsal üretimi artırmayı ve ürün çeşitliliğini zenginleştirmeyi amaçlıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tamamlanmasıyla birlikte Balıkesir'deki 1255 dekarlık tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağını belirtti. Proje sayesinde 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 420 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Proje kapsamında toplam 6.934 metre HDPE boru döşenmesi ve 56 adet sanat yapısının inşa edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla, bölgede sulu tarım yapılabilecek alanların artması, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve bu sayede bölge halkının sosyo-ekonomik açıdan kalkınması bekleniyor.