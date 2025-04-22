Karşıyaka Belediyesi tarafından çocuk ve gençlere ücretsiz eğitim desteği sunmak amacıyla hayata geçirilen İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), bu kez bilgi yarışması heyecanına sahne oldu. 7. ve 8. sınıf öğrencileri, Türkçe’den İngilizce’ye kadar farklı alanlarda kıyasıya mücadele etti.

Karşıyakalı öğrencilerden bilgi dolu rekabet

KARGEM çatısı altında düzenlenen yarışmaya 3 kişilik takımlar halinde toplam 63 öğrenci katıldı. Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Genel Kültür alanlarında hazırlanan toplam 20 soru, öğrencilere farklı kategorilerde yöneltildi.

Bilgi yarışması boyunca öğrenciler, ekip ruhu ile hareket ederek hem bilgilerini sınadı hem de eğlenceli vakit geçirdi. Yarışma sonunda dereceye giren takımlara kırtasiye hediye çekleri, termos bardaklar ve kırtasiye setleri takdim edildi.

Başkan Ünsal: “Her çocuğun eğitim hakkı var”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Karşıyaka’da hiçbir çocuğun eğitim hakkından mahrum kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. KARGEM çatısı altında hayata geçirdiğimiz her etkinlikte, gençlerimizin yalnızca akademik değil; sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine de katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ünsal ayrıca, bilgi yarışmalarının çocuklara ekip çalışması, özgüven ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunduğunu vurgulayarak, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti.