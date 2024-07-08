Kargı Adası'nda Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Bodrum Kargı Adası açıklarında, makine arızası yaşayan 15 metre uzunluğundaki bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Tekne, arıza nedeniyle sürüklenmeye başlamıştı. Makine arızası nedeniyle kontrolsüz bir şekilde sürüklenen tekne, çevredeki diğer tekneler ve deniz trafiği için tehlike oluşturuyordu. Acil yardım çağrısının ardından harekete geçen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Hızlı müdahale edildi

KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, sürüklenen tekneyi güvenli bir şekilde yedekleyerek, olası bir facianın önüne geçti. Kıyı Emniyet ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde tekne, daha fazla zarar görmeden kurtarıldı.

Tekne güvenli limana çekildi

Yedekleme işleminin ardından, 15 metre uzunluğundaki tekne, güvenli bir şekilde Kumbahçe Limanı’na demirletildi.