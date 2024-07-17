Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 45 yaşındaki M.U.’nun rahminden, yapılan muayene sonucu kitle haline gelen yaklaşık 5,5 kilogramlık bir miyom çıkarıldı.

Operasyonun Ayrıntıları

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Uzmanı Dr. Hasan Akyüz, karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermediğini ve sinsice büyüyebildiklerini belirtti. Dr. Akyüz, kadınların şikayetleri olmasa bile düzenli olarak kadın hastalıkları muayenesine gitmeleri gerektiğini vurguladı. M.U.'nun karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede, yapılan muayenelerde 30x20 cm boyutlarında bir pelvik kitle tespit edildi. Başarılı bir operasyonla 5,5 kilogramlık kitle alındı.

Dr. Hasan Akyüz'ün Açıklamaları

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Akyüz, "Hazırlığımızı yapıp operasyonu gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 5,5 kilogram ağırlığında büyümüş, tamamen miyom haline gelmiş bir uterus yani halk dilinde rahim ile karşılaştım. Gerekli müdahaleyi yapıp ameliyatı tamamladık. Hastamızın ilginç bir şekilde hiç bir şikayeti olmamış, sadece kilo aldığını zannetmiş ve bu durumu geciktirmiş. Fakat farklı sebeplerden ötürü doktora başvurunca bu tabloyla karşılaşmış. En sonunda bize ulaştıktan sonra da biz gerekli müdahaleyi gerçekleştirdik" dedi.

Kadınların Düzenli Muayenelerinin Önemi

Dr. Akyüz, kitlelerin oluş sebeplerinin çeşitli olduğunu belirterek, hormonal sebepler, bazı düz kas hücrelerinin stimüle olması ve ırksal nedenler gibi birçok faktörün etkili olabileceğini söyledi. "Bütün kadınların belli aralıklarla, örneğin yılda bir kez olacak şekilde bir kadın doğum uzmanı tarafından muayene edilmesini öneriyoruz. Eğer böyle olursa bu tarz kitleler bu seviyelere çıkmadan erken yakalanabilir ve daha küçük müdahalelerle tedavi sağlanabilir. Bu tüm vatandaşlarımız için iyi olabilecek bir durum" diye konuştu.

Kitlenin Kanser Riski

Hastanın şikayeti olmasaydı kitlenin kansere dönüşme ihtimalinin az da olsa bulunduğunu ifade eden Dr. Akyüz, "Eğer hastanın şikayeti olmasaydı bu miyomların kansere dönüşme ihtimali küçük de olsa var. Böyle bir durumla karşılaşabilirdik. Tabi bunun sonucu da iyi olmayan bir noktaya ulaşabiliyor. Ölümcül olma ihtimali az da olsa var. Fakat bu miyomları genelde hastalar fark etmiyor ama bu kadar büyük kitleler hastaların hayat kalitelerini düşürecek etkiler yaratıyor. Kendileri çok fark etmiyorlar ancak ameliyattan sonra ne kadar rahatladıklarını anlıyorlar" şeklinde konuştu.