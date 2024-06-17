İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle gelen H.G. adlı 64 yaşındaki kadının karnında devasa bir tümör tespit edildi. Balıkesir'den sevk edilen H.G., başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Başlangıç şikayetleri ve teşhis

Balıkesir'de yaşayan H.G., karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirtilen hasta, ileri tedavi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tomografi sonucunda H.G.'nin karnının en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan yaklaşık 10 kilogram ağırlığında, 38 santimetre boyunda ve 26 santimetre eninde dev bir tümör olduğu belirlendi.

Ameliyat süreci

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla dev tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı. Prof. Dr. Dilek, hastanın ilk geldiğinde halsiz, yorgun ve kansız bir halde olduğunu belirterek, tomografi sonucunda büyük bir kitle tespit ettiklerini söyledi. Ameliyat öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastayı ameliyata aldıklarını ifade eden Dilek, ameliyatın yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirtti.

Zor ve nadir bir vaka

Ameliyatın zorluğunu vurgulayan Prof. Dr. Dilek, kitlenin dalakla iç içe geçtiğini, diyafragmaya yapıştığını ve mideyi tamamen almak zorunda kaldıklarını söyledi. Mide ve dalakla birlikte tümörü çıkardıktan sonra bağırsak ile yemek borusu arasında yeni bir yol oluşturarak ameliyatı tamamladıklarını ifade etti. Dilek, bu tür vakaların tıp literatüründe nadir görüldüğünü belirtti.

Patoloji süreci ve tedavi

Patoloji laboratuvarına gönderilen kitlenin incelenmesi sürecine dair bilgi veren Prof. Dr. İzzetiye Ebru Çakır, kitle boyutlarının 38x29x13 santimetre ve 10 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti. Çakır, patoloji sonucunun hastanın tedavisini belirleyeceğini ve bu işlemlerin yaklaşık 3 hafta süreceğini söyledi. Kitle, mide kaynaklı bir gastrointestinal stromal tümör (GIST) olabileceği gibi, dediferansiye liposarkom gibi diğer mezenkimal tümörler de olabileceğini belirtti.

Hastanın son durumu

Prof. Dr. Dilek, hastanın durumunun şu an iyi olduğunu ve daha da iyiye gideceğini ümit ettiklerini ifade etti. Hastanın yaklaşık 7 gün içerisinde taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.

Bu başarılı operasyon, H.G.'nin sağlığına kavuşmasına vesile olurken, tıp dünyasında da nadir görülen bir vaka olarak kayıtlara geçti.