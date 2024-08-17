İzmir Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, karın duvarı fıtıklarının ileri yaşta daha sık görüldüğünü ve erken tanı ile tedavinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Fıtık türleri ve tanı süreci

Op. Dr. Çavdaroğlu, kasık, göbek ve ameliyat yeri fıtıklarının, fiziksel muayene ve ultrason gibi görüntüleme yöntemleriyle tanı koyulduğunu vurguladı. Bu fıtık türlerinin tedavisinde günümüzde Laparoskopik (kapalı) ve Robotik cerrahi yöntemlerinin kullanıldığını dile getirdi.

Genel cerrahide kapalı yöntemlerin yükselişi

Op. Dr. Çavdaroğlu, "Kasık, göbek ve ameliyat yeri fıtıkları, yaş, doğuştan gelen yatkınlık ya da karın içi basıncın artması gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkar. Bu fıtıklar, karın duvarındaki zayıflamalardan dolayı bağırsak gibi organların dışarı çıkmasıyla oluşur. Eskiden açık ameliyatla tedavi edilirdi; ancak, teknolojideki ilerlemeler sayesinde Laparoskopik ve Robotik cerrahi yöntemleri daha etkili sonuçlar sunuyor" şeklinde konuştu.

Teknolojinin hastalar üzerindeki etkisi

Kapalı yöntemlerin hastalar için büyük avantajlar sunduğunu belirten Op. Dr. Çavdaroğlu, "Karın duvarı fıtıklarında TEP (karın zarının üzerinden yapılan) ve TAP (karın içine girilerek yapılan) mikro invaziv ameliyatlar, başarılı sonuçlar veriyor. TEP yöntemi yüksek uzmanlık gerektirir ancak hastalığın nüks etme riskini azaltır. Kapalı yöntemler, daha küçük kesilerle yapılır, bu da kozmetik avantajlar sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır" dedi.

Erken tedavi hayati önem taşıyor

Op. Dr. Çavdaroğlu, fıtık belirtileri taşıyan kişilerin, hastalığın ilerlemesini önlemek için erken dönemde bir uzmana başvurmalarının önemini vurguladı.