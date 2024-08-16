Borsa İstanbul'da altı aylık mali tablolarını açıklayan şirketler arasında, kârını %100'ün üzerinde artırmayı başaran 14 şirket dikkat çekiyor. Piyasaların zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte, bu şirketlerin gösterdiği yüksek performans, yatırımcıların ilgisini cezbediyor.

Kâr şampiyonları ve başarı sırları

Zeynep Aktaş'ın ekonomim.com'daki analizine göre, kârını en fazla artıran şirket Banvit oldu. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Banvit, yılın ilk yarısında kârını %1.336 oranında artırdı. Bu başarının arkasında, artan gelirlerin yanı sıra faaliyet dışı giderlerin azalması da etkili oldu.

Katılımevim ise %535'lik kâr artışıyla dikkat çeken bir diğer şirket oldu. Şirketin yakın zamanda katılım bankası kurmak için BDDK'ya başvuruda bulunması da bu başarının altında yatan faktörlerden biri olabilir.

Listede yer alan diğer şirketler ise ağırlıklı olarak sigorta, faktoring, bilişim, banka, gıda ve holding sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin başarı sırları arasında, etkin maliyet yönetimi, inovasyon, dijitalleşme ve değişen piyasa koşullarına hızlı adaptasyon gibi faktörler yer alıyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi

Bu şirketlerin gösterdiği yüksek performans, yatırımcıların dikkatini bu firmalara yöneltti. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar, bu şirketlerin gelecekte de büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Sektörler ve gelecek beklentileri

Listede yer alan şirketlerin farklı sektörlerden olması, ekonominin genelinde bir canlanma yaşandığına işaret ediyor. Özellikle sigorta, faktoring, bilişim ve banka gibi sektörlerdeki büyüme, Türkiye ekonomisinin geleceği için umut verici.