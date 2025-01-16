Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde 52 yaşındaki çiftçi Cuma A. Ç., incir bahçesindeki bir ağaca asılı halde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Cuma A. Ç.’nin yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine başladı. Ailenin çocuklarından biri, babasını evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki incir bahçesinde asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cuma A. Ç.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Eşi de aynı şekilde hayatını kaybetmişti

İddiaya göre, 2017 yılında Cuma A. Ç., eşi F.Ç.'yi evlerinin yanındaki ahırda iple asılı halde bulmuş ve ipten almıştı. Çiftin geçmişte şiddetli geçimsizlik yaşadığı öne sürülürken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cuma A. Ç.’nin 25 yıllık evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.