Efeler ilçesinde karısını darp ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli, bir hafta süren kaçışın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 7 Haziran Cuma günü Aydın'ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 202 Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dışarıdan gelen 14 yaşındaki bir kız çocuğu, annesi Nursel Türkmen’i (50) evde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde Türkmen’in darp sonucu öldüğü şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Kız çocuğu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın ardından bir hafta boyunca kaçan ve şiddetli geçimsizlik yaşadıkları belirtilen Türkmen’in eşi Mestan Türkmen (52), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Türkmen’in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.