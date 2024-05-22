Olayla ilgili bilgilere göre, M.A. isimli kadın, eşi A.A.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini ve boşanmak istemesi halinde kendisini öldüreceğini belirterek şikayetçi oldu. Ayrıca, A.A.'nın kendisini darp ettiği ve aracını alarak kaçtığı bilgisi de yetkililere iletilmişti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın şikayeti üzerine harekete geçerek A.A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı takip sonucunda A.A. isimli şahıs, çaldığı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üst aramasında ise bir tabanca ve yaklaşık 50 adet mermi ele geçirildi. Ardından şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer şahsın eşine yönelik tehditlerinin ve aracı çalmanın ardındaki nedenleri araştırıyor.