AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, büyük bir toplumsal tepkiye yol açtı. Bu tartışmalara Orhan Gencebay da katıldı ve köpeklerle ilgili geçmiş deneyimlerini, ötenazi konusundaki görüşlerini anlattı.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, sokak köpeklerine yönelik ötenazi uygulamasına karşı çıktı. Gencebay, halktv.com.tr'ye verdiği röportajda, ötenazi uygulamasının sadece kuduz gibi ciddi hastalıklar durumunda yapılması gerektiğini belirtti. "Şu anda mevcut durumda böyle bir durum olamaz," diyen Gencebay, "Canlıların yaşama hakkının korunması gerektiğidir. Madem bu dünyaya geldik ve burada yaşıyoruz, tüm canlıların yaşama hakkı vardır," şeklinde konuştu.

Gencebay, çocukluk yıllarında yaşadığı bir köpek ısırığı olayını da hatırlattı. Komşularının köpeği tarafından ısırıldığını ve hastanede tedavi süreci yaşadığını anlatan Gencebay, bu olayın müziğe olan ilgisini nasıl artırdığını şöyle açıkladı:

"Bir gün, arkadaşımı beklerken köpek ayağımdan ısırdı. Köpek kaybolmuştu ve hayvanlar bu durumda on gün gözlem altında tutulmalı. Bu süre zarfında iğne oldum ama canım çok yandı. Annem bana bir mandolin aldı ve bu olay müziğe olan ilgimi artırdı. Köpeğin kuduz olmadığı anlaşılınca tedavi süreci tamamlandı, ama bu küçük şey müziğe başlamamda büyük rol oynadı."

Gencebay, hayvan haklarına olan duyarlılığını da vurguladı. "Konu tamamen insanlıkla ve ülkemizle ilgili, hayvanlarla ve canlılarla olan görevlerimizle ilgili bir mesele," diyen sanatçı, bazı kişilerin bu konuyu siyasi bir araç olarak kullanabileceğine dikkat çekti. Ötenazi gibi konularda bilimsel bir yaklaşımın önemine işaret eden Gencebay, "Kimsenin ötenazi istemediğini görüyorum. Ancak kuduz gibi çaresi olmayan durumlarda bilim insanlarının gerekli tedbirleri alması gerekir," ifadelerini kullandı.

"İnsanlık ve hayvanlar için yapılacak her şeyde..."

Dün gerçekleşen Ankara Hayvan Hakları Mitingi'ne katılmayan Gencebay, gönlünün orada olduğunu belirtti ve "İyilik adına, insanlık ve hayvanlar için yapılacak her şeyde yer almak istiyorum," dedi. Gencebay, hayvan hakları konusunda elimden gelen her şeyi yapma sözü verdi.