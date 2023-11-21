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Beyaza bürünen yamaçlardaki çam ağaçlarının da ayrı bir güzellik kattığı yayla, havadan görüntülendi.

Kar yağışı, orman dokusu açısından zengin olan ve içinde gölet de barındıran yaylanın güzelliğine güzellik kattı.

Yemyeşil ormanlar, çiçekler ve endemik bitki türleriyle kaplı yayla, etkileyici manzarası, temiz havası ve doğal zenginlikleriyle huzurlu ortam sunuyor.

Etrafı ormanlarla kaplı doğal güzelliğiyle büyüleyen yayla, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.