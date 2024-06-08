Bunlar da ilginizi çekebilir

Tel kırma, kağıt rölyef, el nakışı, oyuncak bebek, örgü bebek, el örgüsü çanta ve giyim-kıyafet eserlerinin yer alacağı sergi 3 gün boyunca gezilebilecek.

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Karma El Sanatları Sergisi, 10-12 Haziran tarihlerinde Değirmendere Sanat Evi’nde ziyaretçilere açılacak. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri ile ilçenin tanıtımına katkı sunuyor. Etkinlikler kapsamında; 10-12 Haziran tarihlerinde Gölcük Kent Konseyi işbirliğinde, Gölcük Belediyesi Değirmendere Sanat Evi’nde Karma El Sanatları Sergisi açılacak. Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi eğitmenlerinin eserlerinden oluşacak sergi 10 Haziran saat 14.00’da ziyaretçilere kapısını açacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.