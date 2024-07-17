İSTANBUL (AA) - Karmod, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bakır kablo üreticisi Sark-Wire Corporation firmasına konteyner ofisler kurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulumu tamamlanan konteyner yapılar fabrika içi üretim ofisi olarak kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, yapı güvenliği ve yalıtım performansıyla konteyner yapıların fabrika üretim ve yönetim ofislerinde tercih gördüğünü belirtti.

Yanık, Karmod'un yeni nesil konteyner şantiye yapı grubuna sunduğu konforu ofis binalarına da taşıdığını belirterek, "Yeni nesil konteynerlerimiz şantiye yapı gurubunda ülkemizle birlikte dünyada en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Kaynaksız cıvata somunlu sistemi, duvardan çatıya sandviç panel kullanımıyla yapı güvenliğinden enerji tasarrufuna çok sayıda üstünlüğe sahip. Modüler sistem kurulum hızı, geniş iç mekan sunumu, ergonomisiyle konteynerlerimiz fabrika üretim ve yönetim ofisleri ihtiyaçlarında tercih ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tam demonte konteyner üretim sistemleriyle 14 ila 36 metrekare aralığında bağımsız ofisler hazırlayabildiklerini aktaran Yanık, "Birleşimli sistemle yan yana dizilim veya 4 kata kadar katlı projelendirerek 1000 metrekareyi bulan konteyner yönetim ofisleri inşa edebiliyoruz. Ön üretimini tüm yapı malzemeleriyle fabrika tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz konteyner ofisleri sahaya taşıyarak günlük ortalama 250 metrekare büyüklükte çalışma alanlarını kullanıma hazır kurulum yapabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yanık, konteynerlerin üretim müdürü ve şeflerince kullanılacağını belirterek, "Proje kapsamında demonte konteyner sistemimizle 230x595, 400x600 ve 400x900 ölçülerinde üç ayrı ofis modelinde yapılar ürettik. Ofislerin kurulumu süpervizör ekiplerimizle gerçekleştirilerek kullanıma hazır teslim edildi." bilgisini paylaştı.







