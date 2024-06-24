İSTANBUL (AA) - Karmod, karavanlarda kullanılan su depolama tanklarıyla Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya'daki karavan üreticilerine çözüm ortağı oldu.



Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, özel tasarımlı uzun ömürlü karavan su depolama tanklarıyla Türkiye'nin yanı sıra Avrupalı karavan üreticilerinin de dikkatini çektiklerini belirtti.

Öztürk, 50 litreden 500 litreye kadar sekiz farklı ebatta karavan su depolama tankı modeli geliştirdiklerini kaydederek, "Taşınabilir ev imkanı sunan karavanlar, bilindiği üzere farklı ölçü ve tasarımlara sahip. Karmod olarak farklı tasarımdaki bu araçlara özel karavan su depolama tankları geliştirerek seri üretimi gerçekleştiriyoruz. Su depolarımızın en önemli özelliği, ergonomik tasarımla birlikte uzun ömürlü kullanım imkanı sunması. Ülkemizdeki karavan üreticileriyle oluşturduğumuz çözüm ortaklığını Avrupalı üreticilere de taşıdık. Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya'daki karavan üreticilerine karavan su depolama tanklarımızla çözüm ortağı olduk. Bu ülkelerdeki firmalara düzenli olarak su depoları üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karavan depolarının araçlardaki temiz ve atık su ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Atık ve temiz su ihtiyaçları için kullanılan karavan depolarımızı polietilen hammadde kullanarak üretiyoruz. Depolarımız, kullanım ergonomisi ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkıyor. Karavan gibi hareketli araçlara tam uyumlu özellikte tasarımlara sahip. Depolama tankı için araç içerisinde ayrılan bölümlere özel üretim yapılıyor. Mevcut standart üretimlerimiz arasında 50, 100, 120, 150, 200, 250, 300 ve 500 litre karavan deposu alternatiflerimiz bulunuyor. Taleplere göre yeni şekil ve ölçülerde geliştirmeler yapabiliyoruz. Karavan temiz su depolarımız, aracın mutfak ve lavabo alanlarında kullanılıyor. Atık su depoları ise kullanılan suyun sağlıklı ortamda muhafaza edilmesini sağlıyor."



