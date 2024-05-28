İSTANBUL (AA) - Karmod'un moloz atma bacaları, iş kazalarının azalmasına yardımcı oluyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek katlı inşaat projeleri için geliştiren "Molozşut" adı verilen bacalar, moloz benzeri atıkların aşağı transferinde meydana gelen iş kazalarını ortadan kaldırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, ürünün yüksek katlı inşatlar için iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir çözüm olduğunu kaydederek, "Moloz atma bacaları olarak da isimlendirilen Molozşut, az katlı binalardan onlarca kata sahip kule projelere kadar uygulanabiliyor. Honik yapıdaki Molozşut, iç içe girerek montajlanıyor. Her katta, moloz atma mazgal ağzı bulunuyor. En üst kattan zemine kadar birbirine bağlantılanan molozşutla, moloz ve benzeri atıklar güvenle zemine ulaştırılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ürünün kolay kuruluma ve şık bir görünüme sahip olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Molozşut demonte eklenebilir özelliğe sahip. Kule şeklinde en üst kattan, zemine kadar kolayca kurulum yapılabiliyor. Katlardaki mazgalların her birinden çöp atılabiliyor. Her yükseklikteki kat aralığına göre kolayca ayarlanabilen kurulum özelliğine sahip. Yüksek mukavemetli polietilen malzemeden üretildiği için kolay yıpranmaz, defalarca sökme takma yapılarak farklı projelerde kullanılabilir. Bacaların iç içe geçebilen konik yapısı sayesinde kolayca nakledilebiliyor ve en az yer kaplayarak depolanabiliyor."