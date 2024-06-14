İSTANBUL (AA) - Karmod, sokak köpekleri için prefabrik hayvan barınağı projelerini teslim etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahipsiz sokak köpeklerinin barınması amacıyla İstanbul ve Bursa'da iki ayrı hayvan barınak projesi tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, inşa edilen barınakları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Geçici Havyan Bakımevi Yönetmeliği şartlarına göre projelendirdiklerini aktardı.

Prefabrik yapı modeliyle hem ekonomik hem de kısa sürede inşa edilebilen hayvan barınaklarının kamuoyunda başıboş köpek olarak ifade edilen soruna pratik çözüm getirdiğini belirten Yüceer, şunları kaydetti:



"Bilindiği üzere sokak hayvanları arasında sahipsiz köpek sorunu ülkemizin gündeminde. Biz firma olarak yerel yönetimlerin hayvan barınağı konusunda işini kolaylaştıracak projeler hazırladık. Bu kapsamda İstanbul ve Bursa'da iki ayrı barınak projesini kısa sürede tamamlayarak teslim ettik. Prefabrik hayvan barınaklarımızın en önemli özelliği hem ekonomik hem de modüler sistem avantajıyla çok kısa zamanda inşa edilebiliyor olması. Barınak projelerimizi Geçici Havyan Bakımevi Yönetmeliği şartlarına göre hazırlıyoruz."

Yüceer, Türkiye genelinde yerel yönetimlerle yeni barınak projeleri konusunda çalışmalarının devam ettiklerini aktararak, prefabrik hayvan bakımevlerinin özellikle sokak hayvanları için sağlıklı barınma ortamı oluşturduğuna işaret etti.

Yüceer,"Barınaklarda belediyelerimizinin uzman ekipleri kontrolünde muhafaza edilen sahipsiz köpeklerin başıboş dolaşmasının önüne geçiliyor. Belediye veteriner hekimleri kontrolünde tedavi ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı zamanda bu hayvanların toplumsal soruna dönüşen insanlara zarar vermesi de önlenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.