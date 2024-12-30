Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sabancı Öğretmenevi’nde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı itibarıyla uygulanacak önemli yenilikleri duyurdu. Tekin, ilkokul seviyesindeki karne uygulamasının kaldırılarak yerine "gelişim raporu" uygulamasına geçileceğini açıkladı. Bu yeni sistem, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de kapsayacak şekilde değerlendirilmelerini hedefliyor.

Karne yerine gelişim raporu

Tekin’in açıklamalarına göre, gelişim raporları her dönem sonunda hazırlanacak ve öğrencilere yönelik kapsamlı bir değerlendirme sunacak. Velilere öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik somut öneriler sağlayacak olan bu raporlar, 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan tüm ilkokul öğrencilerini kapsayacak. Ayrıca, gelişim raporu uygulaması okul öncesi eğitimde de hayata geçirilecek.

LGS kalkıyor mu?

Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği LGS ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tekin, sınavın kaldırılmasının şu an gündemde olmadığını, ancak sınav içeriğinde düzenlemeler yapılacağını belirtti. Bu değişikliklerle birlikte sınav, müfredat materyalleriyle daha uyumlu hale getirilecek ve öğrencilerin daha adil bir değerlendirme süreci yaşayacakları ifade edildi.

AGS ve KPSS Farkı Nedir?

Bakan Tekin, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) arasındaki farklara da değindi. Tekin, AGS’nin yalnızca genel yetenek ve genel kültür testlerini değil, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış program içeriklerini de kapsadığını belirtti. Bu, AGS’yi KPSS’den ayıran en önemli yeniliklerden biri olacak.

Öğrenciler veliler için ne anlama geliyor?

Karnelerin Kaldırılması: Gelişim raporları, öğrencinin kişisel gelişimini çok boyutlu ele alacak.

LGS Düzenlemeleri: Daha müfredata uygun bir sınav süreci, öğrencilere rahatlık sağlayacak.

AGS Yenilikleri: Belirli program içerikleriyle sınavlar daha kapsamlı hale gelecek.