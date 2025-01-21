Geçtiğimiz cuma günü 2024-2025 eğitim öğretim yılının okullardaki ilk dönemi sona erdi. Karne ve tatil heyecanı ile kendilerini dışarı atan öğrenciler, İzmir'de Haber Ekspres mikrofonuna konuştu.

Güneşli havanın keyfini İzmir Saat Kulesi meydanında kuş besleyerek kutlayan miniklerin mikrofona konuşma isteği, yüzlerde gülümsemeye sebep oldu.

Miniklerin daha şimdiden ileriye dönük kararlı hayalleri ise çok sevildi. İlköğretim öğrencisi Ali, "Mühendis olmayı düşünüyorum" diyerek kararlı duruşuyla göz doldurdu.

Genç öğrenciler ise ara tatilin ilk saatlerini arkadaşları ile dolaşmaya çıkarak çıkardı. 9. sınıfa giden bir lise öğrencisi, "Derslerim önceleri kötüydü, sonradan toparladığım için belge alamadım. Tatilde ders çalışacağımı sanmıyorum, arkadaşlarımla gezeceğim. En azından dürüstüm" açıklaması ile eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bir başka lise öğrencisi ise, "Notlarım çok iyi ama kopya yüzünden cezam var belge alamadım. Edebiyat gibi derslerde gereksiz ezberlenecek şeyleri sevmiyorum. O yüzden kopya çekiyorum" diyerek şaşkınlık yarattı.