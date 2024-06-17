### İzmir'de Dev Tümör Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

#### 10 Kilo ve 38 Santimlik Dev Tümör Başarıyla Çıkartıldı

Balıkesir'de karnında ağrı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye başvuran H.G., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Balıkesir'den sevk edilen H.G.'nin karnındaki 10 kilo ve 38 santimetrelik dev tümör başarıyla çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren ekip, nadir görülen bu vakayı başarıyla tamamladı.

Halsiz ve yorgun bir halde geldi

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, hastanın kendilerine geldiğinde çok halsiz, yorgun ve kansız olduğunu belirtti. Yapılan tomografi sonucunda karnının alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan devasa bir tümör tespit edildiğini ve hemen ameliyat hazırlıklarına başlandığını ifade etti.

"Nadir görülen bir vaka"

Prof. Dr. Dilek, "Bu büyüklükte bir kitlenin mideden kaynaklanabileceğine inanmak zordu, ama zor bir ameliyatı başarıyla tamamladık," dedi. Kitlenin dalakla iç içe geçtiğini ve diyafragmaya yapıştığını belirten Dilek, 4 saat süren ameliyatta midenin tamamının alındığını ve bağırsakla yemek borusu arasında yeni bir yol oluşturduklarını söyledi.

"Patoloji sonucu tedavi için önemli"

Patoloji uzmanı Prof. Dr. İzzetiye Ebru Çakır, kitlenin patoloji laboratuvarında incelendiğini ve bu sonucun hastanın tedavisi için önemli olduğunu belirtti. "Bu tip bir batın içi kitle, mide kaynaklı gastrointestinal stromal tümör (GIST) olabileceği gibi, dediferansiye liposarkom gibi diğer mezenkimal tümörler de olabilir," dedi.

Taburcu olmayı bekliyor

Ameliyat sonrası durumu iyiye giden H.G.'nin, 7 gün içinde taburcu edilmesi planlanıyor. Bu başarılı operasyon, tıp dünyasında nadir görülen vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.