İSTANBUL (AA) - Karsan'ın, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye 4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK, Finlandiya'da hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada, toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yenilikçi modelleri ve üstün hizmet anlayışıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



ADASTEC işbirliği ile geliştirilen dünyanın ilk Seviye 4 sürücüsüz aracı olan Otonom e-ATAK, Finlandiya'nın da ilk otonom aracı oldu.

Karsan, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin ilk tercihi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye 4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK, Finlandiya'da hizmet vermeye başladı.

- Finlandiya’nın ilk otonom toplu taşıma aracı oldu

Kısa bir süre önce Karsan, İskandinav ülkelerinin en büyük toplu taşıma otoritelerinden biri olan Norveçli VY Grup işbirliği ile Finlandiya'nın Remoted firmasına 1 adet 8 metrelik Otonom e-ATAK teslim etmişti. Şimdi ise Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen açılış töreniyle, toplu ulaşım hattında otonom sürüşle yolcu taşıma hizmetine başladı.

Düzenlenen törene Karsan, Lempaala ve Finlandiya devletinin toplu taşıma operatörü Nysee'den üst düzey temsilcileri de katıldı.

Ülkenin Tampere bölgesinde hizmete başlayan Otonom e-ATAK, ilk aşamada Haurala ile Lampaala arasında 5,5 kilometrelik bir rotada çalışacak. İlerleyen dönemde ise gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından aracın rotası uzatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Otonom e-ATAK'ın ABD ve Norveç'in ardından Finlandiya'nın da biletli yolcu taşıyan ve trafiğe açık yolda toplu ulaşım hat güzergahında kullanılmaya başlanan tam boy sürücüsüz otobüsü olduğunu belirtti.

Baş, iki göl arasına kurulu olan Tampere şehrinde hizmet verecek Karsan Otonom e-ATAK'ın, gidiş geliş 5,5 kilometrelik bir rotayı takip edeceğini aktararak, "17 duraktan oluşan rotada trafik ışıkları, kavşaklar, yaya geçitleri gibi otonom araçları zorlayıcı unsurlar yer alsa da Otonom e-ATAK, dünya çapında başarısını kanıtlamış bir model olarak bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Bu rotanın ilk kısmında maksimum hızımız 30 km/s olacak fakat ikinci rota da eklendiğinde aracımız saatte 40 kilometreye çıkacak" ifadelerini kullandı.

- "İskandinav pazarında büyüyeceğiz"

Haurala bölgesinde toplu taşımada kullanılan sadece tek bir otobüs olduğunu ifade eden Okan Baş, Otonom e-ATAK'ın araca destek olacağını, dolayısıyla da bölgede toplu ulaşım kullanan tüm halkın araçlarıyla seyahat etme fırsatı yakalayacağının altını çizdi.

- "Çok geniş bir coğrafyada yerli üretim modellerimizle hizmet veriyoruz"

Baş, Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarıyla dönüştürmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karsan olarak 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonuyla geliştirdiğimiz ileri teknolojili mobilite çözümleri özellikle dünyanın tarihi şehirlerinin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Ana hedef pazarlarımızın dışında yaptığımız çalışmalarla Japonya'dan ABD'ye kadar çok geniş bir coğrafyada yerli üretim modellerimizle hizmet veriyoruz. İskandinav pazarlarında payımızı büyütmeye, otonom ve elektrikli araçlarımızla toplu ulaşım sorunlarına öncelikli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."

ADASTEC Üst Yöneticisi (CEO) Ali Peker de projede otonom sürüş yazılımlarının üstün performansını ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlama fırsatı bulduklarını anlattı.

Hauralantie ve Lempaala arasındaki 5,5 kilometrelik rotanın, ilerleyen dönemlerde 10,5 kilometreye genişleyerek daha fazla yolcuya hizmet vermeye devam edeceğini anlatan Peker, şunları kaydetti:

"Zorlu hava koşullarında edindiğimiz tecrübeyle, ileri seviye teknolojimiz sayesinde her türlü iklim şartlarında güvenli ve konforlu yolculuklar sağlıyoruz. Bu açılış, sürdürülebilir ve yenilikçi toplu taşıma çözümlerine olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor. Geleceğin şehir ulaşımını şekillendirme vizyonumuzla, toplu taşıma sistemlerinde devrim yaratmaya devam edeceğiz."

- Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor

Karsan Otonom e-ATAK’ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-ATAK'ın özellikleri arasında yer alıyor.

ADASTEC işbirliğiyle tüm bu teknolojileri Seviye 4 Otonom olarak sunabilen Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 40 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı, rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.