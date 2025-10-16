Karşıyaka Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda düzenlediği “Yaza Veda Yogası” etkinliğiyle yaz mevsimini uğurladı. Katılımcılar, profesyonel eğitmenler eşliğinde hem bedenlerini esnetti hem de stres atarak doğanın enerjisiyle yenilendi.

Yaza Veda Yogasıyla Stres Atıldı

Yoga Kioo iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 7’den 77’ye her yaştan Karşıyakalı bir araya geldi. Katılımcılar, profesyonel yoga eğitmenlerinin rehberliğinde nefes çalışmaları ve esneme hareketleri yaptı. Etkinlik, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yenilenme fırsatı sundu.

Karşıyaka’da Spor Bir Kültür

Buluşmaya katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sporun yaşamın bir parçası olduğunu vurguladı:

“ Karşıyaka Belediyesi olarak sporu sadece bir aktivite değil, bir yaşam kültürü olarak görüyoruz. İlçemizin spor kenti kimliğini korumak ve geliştirmek için yıl boyunca her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Hep birlikte daha sağlıklı, daha güçlü bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Ünsal, vatandaşların bedensel ve ruhsal açıdan dengeli bir yaşam sürmesinin önemine de dikkat çekti.