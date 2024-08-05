TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesinde şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Karşıyaka altyapıdan gençlerine güveniyor. Geçtiğimiz günlerde altyapıdan çıkan gençlerin takımdan ayrılması taraftarın tepkisi çekmişti. Batuhan Kuru ve Arda Gülmez' ayrılarak 1'inci Lig ekiplerine gitmişti. Yeşil kırmızılılarda kadroda geriye altyapı patentli 6 futbolcu kaldı.

KSK'de geçen sezon ilk 11'in değişilmez isimlerinden 21 yaşındaki Ferdi Burgaz, igde 15 maçta oynayan aynı yaştaki ofansif orta saha Mustafa Durgun bu sezon da as kadronun önemli isimleri olmaya hazırlanıyor. Kiralıktan dönen 21 yaşındaki golcü Taha Yeşilbaş, orta saha oyuncusu Emre Özsarı ve geçen yıl da kadroya giren 19 yaşındaki stoper Mertcan Koç forma rekabetine girmek istiyor. Yeşil-kırmızılılarda 17 yaşındaki file bekçisi Sadri Ege Dipci de dördüncü kaleci olarak kadroda bulunacak. Kaf-Kaf dış transferde ise altyapıdan çıktıktan sonra 12 yıl boyunca kulüpte forma giyen Metin Peker'i tek sezonluk aranın ardından yuvaya döndürmüştü.