Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki anaokulları, yıl sonu mezuniyet törenleriyle öğrencilerini geleceğe uğurladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocukları tebrik ederek "Aydınlık yarınların teminatı olan evlatlarımızla gurur duyuyor, başarılarının yaşam boyu devam etmesini diliyorum" dedi.

Coşku dolu mezuniyet törenleri

Karşıyaka Belediyesi’nin Ahmet Piriştina, Kardelenler, Muzaffer İzgü, Şebnem Tabak, Zeliha-Mehmet Beydağı, Zühal-Yücel İzmirli, Karşıyaka’nın Filizleri ve Mavibahçe Anaokulları ile Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ndeki oyun odasında düzenlenen mezuniyet törenlerinde renkli görüntüler yaşandı. Minik öğrenciler, dans ve müzik gösterileriyle ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Diplomalarını alarak kep atan çocuklar, ilk mezuniyet heyecanını doyasıya yaşadı.

“Onlar bizim umudumuz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek, "Belediyemizin çatısı altındaki anaokullarında çocuklarımızı en çağdaş imkanlarla ve nitelikli eğitim programlarıyla hayata hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydınlık bir gelecek için yapılacak en değerli yatırım; Ulu Önder Atatürk’ün izinden giden, ülkesine bağlı, çevresine duyarlı, özgüveni yüksek, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmektir. Biz de tüm eğitim kurumlarımızda bu anlayışla hizmet veriyor, mezun ettiğimiz pırıl pırıl çocuklar ile gurur duyuyoruz. Her biri, güzel yarınlara dair umutlarımızı güçlendiriyor. Çocuklarımızı ilk mezuniyetleri için yürekten kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde nice başarılar yaşamalarını diliyorum. Sene boyunca özveriyle görev yapan tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.