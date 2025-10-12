Karşıyaka Belediyesi, kentin yetiştirdiği büyük edebiyat ustası Attilâ İlhan’ı doğumunun 100. yılında özel bir söyleşiyle anarak, sanatçının yaşamı ve eserlerini yeniden hatırlattı. Etkinlikte gazeteci-yazar Banu Avar ve Attilâ İlhan’ın eşi Biket İlhan, usta şairin hayatı ve düşünce dünyası hakkında katılımcılara kapsamlı bir sohbet sundu.

“Yol gösterici bir isimdi”



Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, söyleşi sırasında Attilâ İlhan’ın sadece şiirleriyle değil, halktan yana duruşu ve özgürlüğe olan inancıyla da yol gösterici olduğunu vurguladı. Ünsal, “Attilâ İlhan’ı sadece anmadık; düşüncelerini, kararlılığını ve Cumhuriyetçi çizgisini yeniden yaşadık. Karşıyaka, dizelerinde büyüyen bir kent olarak aydınlanmanın, özgürlüğün ve sanatın yanında durmaya devam edecek” dedi.

Vefa yılına anlamlı final



Karşıyaka Belediyesi, 2025’i “ Attilâ İlhan Vefa Yılı” ilan etmiş, yıl boyunca sempozyumlar, şiir dinletileri, konserler, sergiler ve panellerle usta edebiyatçının mirası genç kuşaklarla buluşturulmuştu. Etkinlikler, “Körfez Vapuru ve Attilâ İlhan”, “Kent Konseyi Attilâ İlhan Korosu” konseri ve çeşitli söyleşileri kapsamıştı.

Müzikli dinleti ile kapanış



13 Ekim Pazartesi akşamı, tiyatro sanatçısı Nazlı Kayı ile piyanist ve besteci Nihat Demirkol’un sahne alacağı “ Attilâ İlhan Şiirinde İncesaz” isimli müzikli dinleti ile Vefa Yılı anlamlı bir final yapacak. Etkinlik, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak ve tüm sanatseverlerin katılımına açık olacak.