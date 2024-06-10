Karşıyaka Spor Kulübü’nde geçtiğimiz hafta yapılan kongrede toplam borcun 400 milyon TL olduğu açıklandı. Başkan İlker Ergüllü, borçların şeffaf bir şekilde paylaşıldığını ve ödenemeyecek bir borcun olmadığını vurguladı.

Borçların detayları ve yönetimi

Karşıyaka Spor Kulübü'nün toplam borcu 400 milyon TL olarak açıklandı. Başkan İlker Ergüllü, bu borcun yarısının vergi borcu olduğunu ve bu borcun büyük bir kısmının taksitlendirildiğini belirtti. Ayrıca, kalan borcun bir kısmının temlikli yönetici borcu olduğunu ve bu borcun da gerektiğinde bağışlarla kapatılabileceğini ifade etti.

Kulübün mali durumu ve geleceği

Başkan Ergüllü, kulübün mali durumunun ciddi olduğunu ancak borçların öldü bitti gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Karşıyaka’nın yıllardır 3. Lig'de mücadele ettiğini ve bu süreçte FIFA dosyalarını kapatarak, transfer yasağını kaldırarak, kamu borçlarını taksitlendirerek önemli adımlar attıklarını belirtti.

Karşıyaka’nın sporda geniş etkisi

Ergüllü, Karşıyaka’nın sadece futbol değil, altı farklı branşta yüzlerce sporcusu olduğunu ve altyapılarda binlerce genci sporla buluşturduklarını vurguladı. Kulübün, taraftarların ve camianın desteğiyle büyük bir mücadele verdiklerini belirten Ergüllü, kimseye boyun eğmeden Karşıyaka’yı yaşatacaklarını söyledi.

Ergüllü'nün açıklamaları

Başkan Ergüllü, "Sanki FIFA dosyamız varmış gibi haberler paylaşılıyor. Kimse kusura bakmasın. 400 milyon borcumuz olduğu doğrudur ama bunun yarısı vergi borcu. Onun da yarısından fazlası taksitlendirilmiş. Kalanın da bir kısmı temlikli yönetici borcu. Yarın çıkar herkes bir kalemde bağışlar geçer. Ödenemeyecek borcumuz yok." şeklinde konuştu.