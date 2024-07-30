Toplam 400 milyon TL'nin üzerinde borcu olan İzmir'in köklü temsilcisinde şubat ayında yönetim içinden başkanlığı devraldıktan sonra haziran ayındaki olağan genel kurulda ateşten gömleği giyen Ergüllü, transferden sponsorluklar ve tesislere kadar değerlendirmelerde bulundu. Kulübün gelirlerini arttırmak için her türlü adımı attıklarını söyleyen Başkan Ergüllü, "Karşıyaka Belediyesi ile ortak çalışmalarımız var. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu isim değişikliğiyle spor kompleksi oldu. Salon için isim sponsorluğu görüşmeleri yapıyoruz. Voleybol şubesinde ana sponsor belirlendi; basket ve futbol için görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle forma reklamlarını çok önemli ve uzun soluklu şirketlere vermek için çalışıyoruz" dedi.

Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol şubesinde çok iddialı ve güçlü bir takım kurduklarını belirten Ergüllü, "Çok iyi yabancılar aldık. Voleybolda bu sene heyecanlı bir lig yaşayacağız. Basketbolda son 10 yılın en iyi kadrosu oluştu. Hem yerli rotasyonu güçlendirdik hem de gerçekten iyi yabancı oyuncuları kadromuza kattık. Bunları yaparken geçen seneki bütçeye de çok yakın bir bütçe oluşturduk. Yani kadroyu tasarruf ederek kurduk. Basketbol Süper Ligi'nde yine ilk 4 içinde yer alıp isimli rakiplerimize salonu dar edeceğimize eminim ama gönlümüzde hepimizin Avrupa'da bir Final Four hayali var. Basketbol Federasyonu'nun yabancı sayısıyla ilgili net karar vermesini bekliyoruz, 4+2 mi 4+3 mü net değil. Biz şu an 6 yabancılıyız. Sezon içinde ihtiyaç durumuna göre 7'nci yabancı takviyesini yapacağız" diye konuştu.

"Futbol şubeye güvenimiz tam"

TFF 3'üncü Lig'deki futbolda takımı tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Reşit Akçay'a emanet eden, golcü İshak Kurt, sağ kanat Ali Sinan Gayla, stoper Metin Peker, kaleci Hakan Canbazoğlu gibi geçen sezon şampiyonluk yaşamış oyuncuları alan İzmir temsilcisinde İlker Ergüllü, "Futbolda güzel transferlerle transfer sezonunu açtık. Eksik noktalara hem tecrübeli hem genç nokta atışı yaptık. Arayışımız ve beklentimiz devam ediyor. Taraftar da bekliyor ama üzerinde haftalardır durduğumuz orta saha için çok önemli oyuncuları istiyoruz. Ancak maalesef kendi takımlarının kamp döneminde çok başarılılar ve teknik heyetleri bırakmak istemiyor. Yeri geliyor çevremizle yeri geliyor ikili ilişkilerle almaya çalışıyoruz. Bu hafta 2-3 ciddi orta sahaya imza attırmak istiyoruz Gönlümüzde bir de golcü var. Futbol şubeye güvenimiz tam. Hocamız ve teknik kadromuz çok bilinçli, olumlu, kulübün menfaatlerini savunarak hareket ediyorlar. Herkesin beklentisi futboldaki başarı. Bunu sağlamak için yönetim olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Ancak bulunduğumuz ligin 3'üncü Lig olması, gelir elde edici faaliyetlerin azlığı, basketbol salonumuzun kapasitesinin düşük olması ve locaların olmaması bizi gelir bulmakta zorluyor" ifadelerini kullandı.

Gençer Cansev açıklaması

Karşıyaka'da sosyal medyada taraftarlar transferde geç kalındığı yönünde eleştirilerinde bulunurken, Başkan İlker Ergüllü, geçen hafta alınıp taraftarın Göztepe'de oynarken iki takım arasındaki derbi sonrası yaptığı harekete tepkisinin ardından sözleşmesi iptal edilen Gençer Cansev olayına da açıklık getirdi. Futbol şubesiyle transferleri teknik heyetin talebi doğrultusunda yaptıklarını söyleyen Ergüllü, "Gençer konusunda o kadar geçmişi sorgulayarak hareket etmemiştik. Benim bakış açım daha profesyonel olmayı gerektiriyor. Aslında gitmeden kalıp devam etmesi için görüştük ama oyuncu huzursuz ortamda bulunmasının doğru olmayacağını söyleyince stres altında oynamaması gerektiğine inandık. Başarı için iyi oyuncular bulmaya çalışıyoruz ama tarihsel geçmişe bakmamıştık. Bu bize ders oldu. Taraftarımızı huzursuz etmeyecek başka alternatifler olduğu için vazgeçtik" değerlendirmesinde bulundu.

En iyi kadro oluşturulacak

Futbolda ligin 8 Eylül'de başlayacağını, bu tarihe kadar en iyi kadroyu oluşturacaklarını dile getiren Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, "13 oyuncu gitti, 7 oyuncu geldi. En az 4-5 oyuncu daha gelecek. Özellikle orta sahayı güçlü tutmamız lazım. Geçen sezon son haftalarda sakatlık fobisi olduğu için alternatifli bir kadro düşünüyoruz. İleri uca da takviye düşünüyoruz ama Yasin Ozan da döndü, o da hazır olacak. Enflasyon ortamında tahmin ettiğimizin üzerinde bütçelerle yürüyoruz. Bizim ligimizde hatta 2'nci Lig'de çok daha ekonomik şartlarda takım kuran ekipler var ama biz taraftarın başarı beklentisi için iyi oyuculara iyi meblağlar ödeyerek transfer etmeye çalışıyoruz. Lige kadar kadromuzu en iyi şekilde oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Pınar ile sponsorluk görüşmeleri bitmedi

İzmir'i basketbolda yıllardır Süper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da temsil eden Karşıyaka'da 5 yeni yabancı transferiyle çok iddialı bir kadro oluşturduktan sonra geçen hafta takımın 26 yıllık isim sponsoru Pınar'ın yeni sezon öncesi sponsorluktan çekilmesi camiayı şaşırtırken, Başkan İlker Ergüllü görüşmelerin bitmediğini dile getirdi.

Karşıyaka Danışma Kurulu ve Divan Kurulu'yla da birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Ergüllü, "Yaşar Ailesi yıllardır Karşıyaka'nın yanında yer almış. Bunun bir anda kesilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Karşılıklı görüşmelerimiz zaten devam ediyor. 10 güne kadar görüşmeler sonuçlanır. Bizim zaten basketbola ilave sponsorluklar arayışımız devam ediyordu. Bunları da hep Pınar'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiriyorduk. Tek hedefimiz Pınar'ın yanına ilave sponsorluklar katarak ekonominin zor olduğu bu dönemde herkesin elini rahatlatıp Karşıyaka ekolünü devam ettirmek. Zaten basketbolun gelirleri o tarafta elimizi rahatlattıkça futbola daha çok ağırlık verebiliyoruz. Olumsuz tablo yok, görüşmelerimiz sürüyor. Danışma Kurulu, Divan Kurulu da hepimiz işin içindeyiz. En kısa sürede netleştirip önümüze bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Top Gençli Spor Bakanlığı'nda

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, tesisleşme ve yıllardır sonuçlanmayan stat projesiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Kongrenin hemen sonrasında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin ihaleye çıkmasının önüne geçtiklerini, Karşıyaka Yelken Tesisleri'nin de sorununu çözdüklerini hatırlatan Ergüllü, "Yelkenle ilgili ciddi bir ecrimisil, yıllardır ödenmeyen 12 milyon TL kira çıktı. Gençlik Spor Müdürlüğü'yle yaptığımız görüşmeler karşılık buldu. Selçuk Yaşar Tesisleri yıllık 30 milyon TL gibi bir rakamla ihaleye çıkıyordu. Onu da Hamza Dağ başkanın destekleriyle çözdük. Mavişehir'deki kulübümüzü tahsis edilmiş 100 dönümlük arazinin tekrar projelendirilmesi çalışması yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın statla ilgili Karşıyaka'ya bir sözü var. Şu aşamada stat arazisi Gençlik Spor Bakanlığı'nda. Bakanlık ile belediye arasındaki tahsis konusunun çözülmesini bekliyoruz. Konu netleştikten sonra biz de temaslarımızı hızlandıracağız" açıklamasını yaptı.