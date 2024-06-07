Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni başkanı İlker Ergüllü, taraftarlardan sağduyu ve destek talep etti. Ergüllü, göreve geldiği ilk haftada sosyal medyada yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.

İlk haftada eleştiriler

Geçen hafta göreve gelen yeni yönetimde, Menemen FK'da başkanlık yapmış olan Bahri Ekmekçioğlu'nun yer alması, taraftarlar tarafından eleştirildi. Başkan Ergüllü, bu eleştirileri olumlu bulmadığını belirtti.

"Daha bir haftamız bile dolmadı"

Ergüllü, henüz bir hafta bile dolmadan eleştirilerin başlamasını adil bulmadığını ifade ederek, "Kongrenin hemen ardından futbol ve basketbolda transfer görüşmelerine başladık. Tesislerimizle ilgili hukuki problemleri çözmek için yoğun mesai harcıyoruz. Çözüm noktasına geldik, bu nedenle ilk yönetim kurulu toplantımızı bile yapamadık" dedi.

Başkan Ergüllü, yönetimine yönelik yapılan sert eleştirilerin takımın başarısına katkı sağlamayacağını belirtti ve tüm taraftarlardan destek istedi. "Bu süreçte sağduyulu olmamız ve birbirimize destek vermemiz gerekiyor" diye ekledi.