Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Koç Holding'in şirketleri vasıtasıyla Karşıyaka Spor Kulübü'ne sponsorluk desteği vereceği iddiaları Yeşil-kırmızılı camiada konuşulurken, Başkan İlker Ergüllü açıklama yaptı. Ergüllü, "Böyle bir iddia uzun süredir konuşuluyor. İstanbullu güçlü bir ismin Karşıyaka basketbol takımına destek vermesi bize artı değer katar. Keşke olsa" dedi.

Fenerbahçe yönetiminde icra kurulu üyesi olarak görev yapan, Ali Koç'a yakın isim Sertaç Komşuoğlu ile dostlukları olduğunu belirten Karşıyaka Başkanı Ergüllü, "Sertaç Bey’le geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Kendisiyle ve Fenerbahçe'yle iyi ilişkilerimiz var. Sayın Ali Koç ile Futbol Federasyonu seçimleri öncesi fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

"İnşallah böyle bir şey olsa da Karşıyaka olarak yepyeni bir sayfa açsak" diyen İlker Ergüllü, "İstanbul’un güçlü bir isminin Karşıyaka’ya destek vermesi bize artı değer katar. Biz de onur duyarız. Önümüzdeki süreçte masaya oturup ayrıntıları konuşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un Fenerbahçe’nin Karşıyaka'nın ezeli rakibi Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı maçta saha kenarında yapılan saldırı sonucu yere düşmesi sonrasında sponsorluğun gündeme gelmesini değerlendiren Ergüllü, "Sosyal medyada ve Karşıyaka camiasında Sayın Ali Koç’un Karşıyaka’ya sponsor olacağı iddiaları uzun zamandır gündemde. O maçtan çok önce konuşulmaya başlandığını ifade etmek isterim. Konunun maçla ilgisi yok" şeklinde konuştu.