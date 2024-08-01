İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın Başkanı İlker Ergüllü, İstanbul'da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen sezon öncesi toplantıya katıldı. Toplantıda kulüplerin gelir artırma stratejileri ve pazarlama projeleri değerlendirildi.

Hidayet Türkoğlu ile görüştü

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sezon öncesi düzenlediği bu önemli toplantıya katılan İlker Ergüllü, toplantı sonrası Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Karşıyaka'nın basketbol branşındaki gelişmeleri ve gelecek planları ele alındı.

Fenerbahçe ile iş birliği imkanları

İlker Ergüllü, Hidayet Türkoğlu'nun ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ile de bir araya geldi. Bu görüşme, iki kulüp arasında olası iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi açısından önemliydi. Ergüllü, görüşmelerin Karşıyaka'nın sportif ve ticari projeleri için olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Yeni sezon kombine bilet satışları

Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig'deki futbol takımının iç saha maçları için kombine bilet satışlarına başladı. Maraton tribün biletleri 1250 TL, numaralı tribün 2500 TL, VIP A ve C tribünleri 6000 TL, VIP B tribünü ise 10000 TL'den satışa sunuldu. Bu satışlar, kulübün gelir kaynaklarını çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.