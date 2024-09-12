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Turnuva boyunca yeni transferler ve takımın genel performansı, taraftarlara umut verirken, Karşıyaka Basketbol’un bu sezonki hedeflerine emin adımlarla ilerlediği gözlendi.

Yeşil-kırmızılılar, turnuvanın ilk maçında Anadolu Efes’i 83-78'lik skorla geçerken, finalde karşılaştıkları Galatasaray'ı 83-71 yenerek turnuvayı lider tamamladı. İzmir temsilcisi, hem savunmadaki başarısı hem de hücumdaki etkili oyunuyla turnuvada dikkatleri üzerine çekti ve kupayı kaldırmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Karşıyaka Basketbol, Antalya’da düzenlenen 17. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği ( TÜBAD ) Mehmet Baturalp Turnuvası’nda şampiyon oldu.

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