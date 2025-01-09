Türkiye’nin basketboldaki köklü takımlarından Karşıyaka, ekonomik kriz nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Sezon başında sponsorunu kaybeden ve maddi sıkıntılarla boğuşan İzmir temsilcisi, oyuncularını ödeme yapmakta zorlanıyor. Bu süreçte birçok önemli isim takımdan ayrıldı.

Yıldız oyuncular tek tek gitti

Yabancı oyunculardan Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Yerli yıldız Kenan Sipahi ise ufak bir bonservis karşılığında Bahçeşehir Koleji’ne transfer oldu. Takımda kalan diğer oyuncuların da ayrılma ihtimali konuşuluyor.

Ufuk Sarıca da ayrıldı

Son olarak, Karşıyaka’nın efsane isimlerinden Başantrenör Ufuk Sarıca da istifa etti. Dün oynanan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Yunan ekibi Promitheas Patras’a iç sahada kaybedilen maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Sarıca ayrılık kararını duyurdu.

Ufuk Sarıca, sayısız başarı elde etti

Karşıyaka’da 2012 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, bugüne kadar yeşil-kırmızılılar sayısız başarıya imza attı. İlk Sarıca dönemi 2012-2016 yılları arasında olurken, başarılı çalıştırıcı bu süreçte 2013 yılında Eurochallenge’da final oynadı. Daha sonra 2014'te ilk kez Türkiye Kupası'nı ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015'te de Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kazandı. İzmir ekibi, bu başarıların ardından Ufuk Sarıca yönetiminde 2015-2016 sezonunda ilk kez EuroLeague'de yer aldı. Yeşil-kırmızılılardan 2016'da çeşitli sebeplerden dolayı ayrılan Ufuk Sarıca, 3 yıllık aranın ardından 2019’da İzmir ekibine döndü. Bu dönemle birlikte 5 sezon daha Karşıyaka’nın başında yer alan 52 yaşındaki başantrenör, 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'nde, 2023'te de Süper Lig'de final oynatma başarısı gösterdi. Böylece Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılılara ilkleri yaşatan isim oldu.