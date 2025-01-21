Karşıyaka Basketbol, mali problemler nedeniyle kadrosunu bir arada tutmakta zorlanıyor. Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli oyuncuların ardından Başantrenör Ufuk Sarıca ile de yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, şimdi de Daron Russell ve Muhsin Yaşar’ın ayrılığıyla sarsıldı.

Daron Russell Barcelona yolcusu

Takımın skorer isimlerinden Daron Russell’ın Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Russell, hafta sonu oynanan Tofaş maçında kadroda yer almazken mücadeleyi tribünden izledi. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Muhsin Yaşar Bursaspor’a geçiyor

Karşıyaka’nın bir diğer ayrılığı ise pivot oyuncusu Muhsin Yaşar olacak. Bursaspor ile anlaştığı belirtilen Yaşar’ın, Tofaş maçıyla yeşil-kırmızılı formaya veda ettiği ifade edildi.

FIBA transfer yasağı süreci zorlaştırıyor

Ekonomik problemler ve FIBA’dan gelen transfer yasağı, Karşıyaka’yı ciddi şekilde etkiliyor. Avrupa kupalarına erken veda eden İzmir temsilcisi, ligde de üst üste 4 mağlubiyet alarak düşüşe geçti. Kadro rotasyonu iyice daralan yeşil-kırmızılılar, zorlu bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.