Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 tiyatro sezonunu iki özel oyunla kapatıyor. ‘Batakhane Güzeli’ ve ‘Pinokyo’ adlı eserler, 25 ve 27 Nisan tarihlerinde Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde son kez sahnelenecek.

Batakhane Güzeli 25 Nisan’da Sahne Alıyor

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun müzikli yetişkin oyunu ‘Batakhane Güzeli’, 25 Nisan Cuma günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Erman Canatan’ın kaleme aldığı oyun, son Osmanlı kabadayılarının hikâyesini mizahi bir dille ele alıyor. Oyun, kostüm ve dekor tasarımları gönüllü oyuncular ile belediye personelinin iş birliğiyle hazırlandı.

Pinokyo çocuklarla buluşacak

Tiyatronun minik izleyicileri için sahnelenen ‘Pinokyo’ oyunu ise, 27 Nisan Pazar günü saat 14.00’te tiyatrosever çocuklarla buluşacak. Sezon boyunca büyük ilgi gören oyun, masalsı atmosferiyle çocukların hayal gücüne hitap ediyor.

Başkan Yıldız Ünsal: “Yeni sezonda görüşmek üzere”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tiyatro ekibine teşekkür ederek, sezonu şu sözlerle değerlendirdi:

“Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun bu sezon da izleyicilerimize unutulmaz anlar yaşatmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Her eser, Karşıyakamızın sanatla iç içe yaşam kültürünün bir yansımasıdır. Sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak adına çalışmalarımız sürecek. Yeni sezonda görüşmek üzere.”