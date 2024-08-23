Karşıyaka Belediyesi 7 Bin Kişiye Spor Imkanı Sundu

Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Haziran ayından bu yana yaklaşık 7 bin kişiyi yüzme sporuyla tanıştırdı. Modern tesisleri ve hijyenik ortamıyla İzmir’in en çağdaş spor alanlarından biri olan havuz, hem halkın hem de sporcuların yoğun ilgisini çekiyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka’yı bir spor kenti haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Karşıyaka’nın yüzme merkezi

Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, yaz döneminde düzenlediği yüzme kursları ve özel derslerle büyük ilgi gördü. Haziran ayından itibaren çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen kurslar, yaklaşık 5 bin katılımcıya ulaştı. Bu süreçte tesisten yararlanan aktif üye sayısı ise 2 bini aştı. Özellikle yaz tatilini Karşıyaka’da geçiren vatandaşlar, havuza yoğun ilgi gösterdi.

Sporculara destek

Havuz, sadece halka açık hizmet vermekle kalmayıp, Karşıyaka Belediyespor Yüzme Takımı’nın antrenmanlarına da ev sahipliği yaptı. Sporcular, modern ve hijyenik koşullarda antrenman yapma fırsatı bulurken, belediye de yeni sporcular yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tesis, sporcuların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunarak, Karşıyaka’yı spor alanında daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Onaylı ‘Temiz Havuz’ sertifikası

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ‘Temiz Havuz Sertifikası’ ile güvenilirliğini kanıtlayan Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, her ay düzenli olarak denetleniyor. Tesis, teknolojik donanımı, modern dizaynı, hijyen ve güvenlik önlemleri ile kentin en çağdaş spor tesisleri arasında yer alıyor.

Halka açık üyelik sistemi

Tesiste, bireysel veya aile üyeliği ile halkın kullanımına açık olan havuzdan yararlanmak mümkün. Hem çocuk hem de yetişkin gruplara yönelik yüzme kursları düzenlenirken, kişiye özel dersler de veriliyor. Ayrıca, engelli kullanımına uygun olan havuza, 0549 522 02 57 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Bu kapsamda, her yaştan vatandaşın yüzme sporunu öğrenmesi ve geliştirmesi hedefleniyor.

Karşıyaka’yı spor kenti yapma hedefi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, modern tesisler ve donanımlı kadrolarla sporu desteklemek ve her yaştan vatandaşa nitelikli sportif olanaklar sunmak için çalıştıklarını vurguladı. “İzmir’in alanında en modern tesislerinden biri olan havuzumuzda binlerce kişiyi yüzme sporuyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kentimizde hem yeni sporcular yetiştirmek hem de vatandaşlarımıza spor yapma olanağı sağlamak için nitelikli hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.